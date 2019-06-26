Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları polis tarafından yakalandı
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Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları polis tarafından yakalandı

1 saat önce

Ümraniye'de uyuşturucu madde satışı yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

Ümraniye'de uyuşturucu satıcıları polis tarafından yakalandı, System.String[]
Ümraniye'de uyuşturucu madde satışı yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı. Polis tarafından iki adreste ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda 1 adet silah, çeşitli uyuşturucu maddeler ile bu maddelerin satışından elde edilen 62 bin lira para ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye Armağanevler Mahallesinde geçtiğimiz hafta, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı yönünde bilgi edinen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, uyuşturucu imalatı ve satışı yapan Erkan Ç.(36), Hasan D. (31) ve Uğur Y.'i (24) kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 2 adreste ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 10 parça halinde 40.66 gram skunk uyuşturucu maddesi, 3 adet extacy hap, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 18 adet fişek, 2 adet öğütücü, 2 adet öğütücü, 2 adet cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 62 bin 40 lira polis tarafından ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan Hasan D.'nin uyuşturucu madde kullanmak, cinsel taciz, kasten yaralama, taksirle yaralama gibi suçlardan 9 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Erkan Ç'nin de uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, mala zarar verme gibi suçlardan toplam 14 adet su kaydının olduğu tespit edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:33 Kaynak: İHA
Ümraniye, Polis, 3. Sayfa
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