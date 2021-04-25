Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ümraniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli suçüstü yakalandı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Nisan'da Atatürk Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, şüpheli S.Ş'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada 302 gram bonzai, 11 gram toz kubar, 36 gram plaka kubar, 2 cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 470 lira ve 26 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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