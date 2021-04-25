Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Polis, şüpheli S.Ş'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada 302 gram bonzai, 11 gram toz kubar, 36 gram plaka kubar, 2 cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 470 lira ve 26 dolar ele geçirildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Nisan'da Atatürk Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ümraniye'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli suçüstü yakalandı.

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