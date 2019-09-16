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Ümraniye'de vinç özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

1 saat önce

Ümraniye Dudullu'da bir vinç özel halk otobüsüne çarptı.

Ümraniye'de vinç özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı, System.String[]

Ümraniye Dudullu'da bir vinç özel halk otobüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralanırken araçlarda büyük hasar meydana geldi.


Ümraniye Dudullu'da İmes Kavşağında saat 09: 45 sıralarında iddiaya göre bir vincin duramayarak özel halk otobüsüne çarpmasıyla kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kazada vinç kamyonu sürücüsü ile otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. - İSTANBUL

Ümraniye, Dudullu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:37 Kaynak: İHA
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Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
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