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Ümraniye'de vinç özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

1 saat önce

Ümraniye Dudullu'da bir vinç özel halk otobüsüne çarptı.

Ümraniye Dudullu'da bir vinç özel halk otobüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralanırken araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Ümraniye Dudullu'da İmes Kavşağında saat 09: 45 sıralarında iddiaya göre bir vincin duramayarak özel halk otobüsüne çarpmasıyla kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kazada vinç kamyonu sürücüsü ile otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

(İHA)

Ümraniye'de vinç özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Ümraniye, Dudullu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
Ümraniye Dudullu'da bir kamyon, özel halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralananların olduğu belirtildi. Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi

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