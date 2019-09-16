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Ümraniye'de vinç, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

1 saat önce

Ümraniye'de vinç, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralıİSTANBUL - Ümraniye Dudullu'da bir vinç özel halk otobüsüne çarptı.

Ümraniye'de vinç, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye Dudullu'da bir vinç özel halk otobüsüne çarptı. Kazada 9 kişi yaralanırken araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Ümraniye Dudullu'da İmes Kavşağında saat 09: 45 sıralarında iddiaya göre bir vincin duramayarak özel halk otobüsüne çarpmasıyla kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi. Kazada vinç kamyonu sürücüsü ile otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Ümraniye'de vinç, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı

Ümraniye, Dudullu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
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Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı
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