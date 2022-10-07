Ümraniye'de, virajı alamayan otomobil dükkana daldı - Son Dakika
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Ümraniye'de, virajı alamayan otomobil dükkana daldı

07.10.2022 12:49
Ümraniye'de, virajı alamayan otomobil dükkana daldı

Ümraniye'de, sokak üzerinden caddeye bağlanan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cadde üzerinde bulunan dükkana daldı.

Ümraniye'de, sokak üzerinden caddeye bağlanan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cadde üzerinde bulunan dükkana daldı. Olayda şans eseri kimse yara almazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaza, geçtiğimiz gün Ümraniye Acısu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Acısu Caddesine bir sokaktan çıkış yapan otomobil, caddeye bağlandığı sırada, sürüsücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte cadde üzerinde bulunan PVC tamiri yapan bir dükkana daldı. Otomobil, kaldırımda bulunan demir dubaları yerinden sökerek PVC dükkanına çarparak durabildi. Otomobilin bir kısmı dükkanın içine girerken kaza maddi hasarla atlatıldı. Olay anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

"Bomba gibi bir ses duydum"

Otomobilin çarptığı dükkanın sahibi Erkan Deligen, "Öğle saatlerinde dükkanda tektim, Allah'tan kaldırımda da kimse yoktu. Bir anda bomba patlaması gibi bir ses duydum. Ben de çok şaşırdım. Can havli ile dışarı çıktım, dükkan vitrini olduğu gibi aşağı indi. Bütün mahalle buraya toplandı. Tek tesellimiz maddi hasarlı bir kaza oldu." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de, virajı alamayan otomobil dükkana daldı - Son Dakika

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