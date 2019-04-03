Ümraniye'de Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etti

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHAÜmraniye'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA



Ümraniye'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının kendi binasına sıçramasına engel olmak isteyen bir kişi elindeki su dolu damacanayla çatıya çıkarak müdahalede bulundu



Yangın saat 14.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurluyu Mahallesi Esenköse sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan çıkan alevleri fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Ümraniye ve Dudullu itfaiyeleri sevk edilirken polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı. Alevlerin bitişik binaya sıçraması üzerine bir kişi elindeki damacana ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevlere itfaiye ekipleri merdiven aracıyla müdahale etti. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı evde oturan yaşlı bir kadın yangını gözyaşlarıyla izledi.

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