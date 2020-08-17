Ümraniye'de yanan elektrik kabloları faciaya neden oluyordu - Son Dakika

Ümraniye'de yanan elektrik kabloları faciaya neden oluyordu

İSTANBUL - Ümraniye'de meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Cadde üzerinden geçen elektrik kabloları bir anda alev aldı.Yükselen alevler ağacı sararken çevredeki vatandaşlar alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Ümraniye'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda cadde üzerinde yer alan elektrik kabloları bir anda yanmaya başladı. Çıkan kıvılcım kısa sürede metrelerce yükselen alevlere neden oldu. Alevlerin sardığı ağaç çevredeki diğer yerleşim yerlerini ve yeşil alanları tehdit ederken vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda insanlar alevleri söndürebilmek için seferber oluyor. Bazı vatandaşların ise yanan ağaç altındaki araçlarını son anda kurtardığı görülüyor. Alevlerin sardığı ağaç kısa sürede söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak facianın önüne geçti.