Ümraniye'de yangın
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Ümraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ümraniye Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:26 Kaynak: AA
'de inşaat halindeki 29 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yamanevler Mahallesi Doktor Fazıl Küçük
Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir binada, inşaat malzemelerinin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı.
Olayın haberi verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.
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