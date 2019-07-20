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Ümraniye'de yangın

25 dakika önce

Ümraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Ümraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yamanevler Mahallesi Doktor Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir binada, inşaat malzemelerinin henüz belirlenemeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı.
Olayın haberi verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.
Ümraniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:26 Kaynak: AA
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