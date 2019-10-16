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Ümraniye'de yangın

1 saat önce

Ümraniye'deki bir mobilya ve cila atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'deki bir mobilya ve cila atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye olay Yukarı Dudullu Mahallesi, Yakamoz Sokak'taki bir mobilya cila atölyesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Tek katlı mobilya ve cila atölyesinin çatısından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ümraniye'de yangın

Ümraniye, Dudullu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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