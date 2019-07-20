Ümraniye'de yangın çıkan 29 katlı bina havadan görüntülendi
1 saat önce
Ümraniye'de inşaat halinde olan 29 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Ümraniye Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
'de inşaat halinde olan 29 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina havadan görüntülendi.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 29 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdaki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla çıkan yangında çevreye yoğun duman yayıldığı gözlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangının çıktığı bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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