Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı 1
Son Dakika Güncel Ümraniye'de yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı 1 - Son Dakika

Ümraniye'de yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı 1

6 saat önce

ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

Ümraniye'de yangın paniği, mahsur kalanlar kurtarıldı 1

İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:26 Kaynak: DHA
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