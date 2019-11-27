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ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1)
6 saat önce
ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:19 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.
Görüntü Dökümü:
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-Kurtarma çalışmaları
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