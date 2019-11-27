Son Dakika Haberleri: ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1)
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1) - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1)

6 saat önce

ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1), System.String[]

İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma çalışmaları


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:19 Kaynak: DHA
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