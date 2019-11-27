Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de yangın paniği; yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
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Ümraniye'de yangın paniği; yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

6 saat önce

ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Ümraniye'de yangın paniği; yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı, System.String[]

ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

- İstanbul

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:44 Kaynak: DHA
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