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Ümraniye'de yangın paniği: yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı aktüel görüntü
6 saat önce
ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (2) aktüel görüntüCengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:04 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE'DE YANGIN PANİĞİ: YOĞUN DUMAN NEDENİYLE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (2) aktüel görüntü
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.
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