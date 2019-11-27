Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de yangın paniği; yoğun dumanda mahsur kalanlar kurtarıldı
Son Dakika Güncel Ümraniye'de yangın paniği; yoğun dumanda mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

Ümraniye'de yangın paniği; yoğun dumanda mahsur kalanlar kurtarıldı

6 saat önce

ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın birini katında katında yangın çıktı.

Ümraniye'de yangın paniği; yoğun dumanda mahsur kalanlar kurtarıldı, System.String[]
ÜMRANİYE'de 6 katlı bir binanın birini katında katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst kattakiler mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi  Mandıra Caddesinde.6 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda binayı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine  haber verdi. Polis ekipleri çevrede vatandaşları uzaklaştırarak itfiaye ekiplerinin gelmesi beklendi. Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

CAMDA, BALKONDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar dumandan etkilenmemek için ağızlarını elleriyle ve bez parçalarıyla kapattı. Olay yerine gelen itfiaye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına başladı. Mahsur  kalan aralarında çocukların da olduğu 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Mahsur kaldığı daireden kurtarılan Ahmet Akça "En üst kattaydım. Bir anda bina duman kapladı. Dışarı çıkamadık, mahsur kaldık .İtfiaye kurtardı " dedi.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de yangın paniği; yoğun dumanda mahsur kalanlar kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]