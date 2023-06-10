Ümraniye'de Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Şehit Oldu

İstanbul Ümraniye'de İMES Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ŞEHİT OLDU

İstanbul İtfaiyesi Ümraniye Grubu'nda görevli itfaiye personeli Özcan Gök, yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşerek ağır yaralandı. Gök ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan Gök doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İSTANBUL İTFAİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ümraniye İtfaiye Grubumuzda görevli personelimiz Özcan Gök, yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve İtfaiye Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve İstanbul İtfaiyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.