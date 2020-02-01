Ümraniye'de yangında mahsur kalan yaşlı çifti komşuları kurtardı - Son Dakika

ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın girişi katında yangın çıktı. Dairede mahsur kalan yaşlı çift vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın, Parseller Mahallesi, Firuz sokakta saat 12.00 sıralarında 3 katlı binanın girişi katında çıktı. İddiaya göre burada eşiyle birlikte yaşayan 72 yaşındaki Oğuz Çolaklar elindeki sigara yatağa düşürdü. Eşyaların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Daireden yükselen duman ve alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

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