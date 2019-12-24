ÜMRANİYE'DE YANINDAKİ KADINI DÖVEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE YANINDAKİ KADINI DÖVEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE YANINDAKİ KADINI DÖVEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA

7 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ÜMRANİYE'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

ÜMRANİYE'DE YANINDAKİ KADINI DÖVEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ÜMRANİYE'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti.

Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı. Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi. Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.

Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kadının yürümesi

-Kadına saldısı

-Kadına peşe peşe tokat atması

-Vatandaşın yumruk atarak müdahale etmesi

(AKTÜEL)

-Muhabir anons

-Olayın yaşandığı cadde

-Olayı gören bir vatandaş ile röp

-Genel ve detay


Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
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