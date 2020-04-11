ÜMRANİYE'DE YASAĞIN ARDINDAN SATIŞ YAPAN PAZARCILARA PARA CEZASI KESİLDİ - Son Dakika

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ÜMRANİYE'DE YASAĞIN ARDINDAN SATIŞ YAPAN PAZARCILARA PARA CEZASI KESİLDİ
6 saat önce
ÜMRANİYE'de gece yarısından sonra satış yapan pazarcılara ceza kesildi.
Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi/ İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de gece yarısından sonra satış yapan pazarcılara ceza kesildi.
Olay, Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Koronavirüsü önlemleri kapsamında iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bazı pazarcılar cumartesi günü için kurulan semt pazarına gelerek satış yaptı. İhbar üzerine zabıta ve polis ekipleri pazarın kurulduğu caddeye giderek üç pazarcıya ayrı ayrı 3 bin 150 TL para cezası kesti. Daha sonra pazarcılar, semt pazarından ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:54 Kaynak: DHA
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