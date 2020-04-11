Ümraniye'de yasağın ardından satış yapan pazarcılara para cezası kesildi - Son Dakika

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Ümraniye'de yasağın ardından satış yapan pazarcılara para cezası kesildi
6 saat önce
ÜMRANİYE'de gece yarısından sonra satış yapan pazarcılara ceza kesildi.
ÜMRANİYE'de gece yarısından sonra satış yapan pazarcılara ceza kesildi.
Olay, Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Koronavirüsü önlemleri kapsamında iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bazı pazarcılar cumartesi günü için kurulan semt pazarına gelerek satış yaptı. İhbar üzerine zabıta ve polis ekipleri pazarın kurulduğu caddeye giderek üç pazarcıya ayrı ayrı 3 bin 150 TL para cezası kesti. Daha sonra pazarcılar, semt pazarından ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:59 Kaynak: DHA
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