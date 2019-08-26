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Ümraniye'de yaşanan aile katliamı sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı

1 saat önce

Ümraniye'de yaşanan aile katliamı sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı Katliamdan kurtulan Yunus H. de Adli Tıp Kurumu'na geldiİSTANBUL - Ümraniye'de dün yaşanan aile katliamında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Ümraniye'de yaşanan aile katliamı sonrası cenazeler Adli Tıp Kurumundan alındı

Katliamdan kurtulan Yunus H. de Adli Tıp Kurumu'na geldi

İSTANBUL - Ümraniye'de dün yaşanan aile katliamında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Katliamdan evde saklanarak kurtulan Yunus H.'nin de Adli Tıp Kurumu'na geldiği görüldü.

Ümraniye'de dün akşam saatlerinde annesi İncilay H, kardeşi Haluk H ve babası Hüseyin H'yi tabancayla vuran Emre H. daha sonra evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre H. İncilay H., ve Haluk H'nin öldüğünü belirledi. Baba Hüseyin H. İse ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeleri otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Adli Tpı Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazeleri aile yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu'na saldırıdan evde saklanarak kurtulan küçük kardeş Yunus H.'nin de geldiği görüldü. Cenazeler toprağa verilmek üzere Ümraniye'ye götürüldü.

Adli Tıp Kurumu, Ümraniye, Adli Tıp, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
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