Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika

Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın

6 saat önce

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı.

Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın, System.String[]

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. İmalathaneden çevreye yayılan yoğun duman paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Ümraniye'de Site Mahallesi 3008. Cadde'de bir yatak imalathanesinde elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede imalathaneye yayıldı. İmalathanede bulunan süngerlerin yanmasıyla çevreye yoğun duman yayıldı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken, imalathanede maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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