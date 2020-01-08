ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN

7 saat önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL Ümraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN, System.String[]

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL

Ümraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumaların etrafı kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 17.30'da Site Mahallesi 3008 Cadde'de bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki yatak imalathanesinde çıktı. Dumanların çıktığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi


Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:45 Kaynak: DHA
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