Ümraniye'de yol asfaltlama çalışması yapan işçilere silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de yol asfaltlama çalışması yapan işçilere silahlı saldırı düzenlendi

11.10.2022 07:50

Ümraniye'de yol asfaltlama çalışması yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı işçilere, bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 işçi yaralandı.

Ümraniye'de yol asfaltlama çalışması yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı işçilere, bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu 1 işçi yaralandı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Dudullu Baraj Yolu'nda asfalt çalışması yapan İBB'ye bağlı işçiler, yolu trafiğe kapattı. Asfaltlama çalışması devam ederken iddiaya göre içerisinde 5 kişi bulunan 34 ETK 0881 plakalı otomobil, yol çalışmasının olduğu yerden geçmek istedi. Çalışma yapan işçiler yolun kapalı olduğunu söyledi.

Otomobildekiler, işçilerle tartıştıktan sonra yol çalışmasının devam ettiği bölgeden ayrıldı. Alkollü olduğu iddia edilen kişiler otomobille geri dönerek yol çalışması yapan işçilere silahla ateş etti. Paniğe kapılan işçilere sağa sola kaçışarak kendilerini korumaya çalıştı. Saldırıda bir işçiye kurşun isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan Çağlar Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yerdeki boş kovanları topladı. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde 13 boş kovan topladı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıya nasıl uğradıklarını anlatan işçilerden Mesih A, çalışma var diye uyardıkları 5 kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Gece yol çalışması yapıyorduk. Bizim arkadaşlar makine arıza verdiği için duruyorlar. Bir Megane geliyor. Arabada 5 kişi var. Yoldan geçmek istiyorlar, bizimkiler izin vermiyor. Kaza yaparsınız diyorlar. Onları uyarıyorlar. Onlarda, "Bekleyin 10 dakika sonar geleceğiz" diyorlar Gerçekten 10 dakika sonra geliyorlar. Bize ateş açtılar. Bizde kaçtık. Bir yaralı arkadaşımız var. Durumu iyi. Olay saat 04.30 sularında oldu."

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Kaynak: AA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de yol asfaltlama çalışması yapan işçilere silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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