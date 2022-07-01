Ümraniye'de yol verme tartışması: İETT aracını yumrukladı - Son Dakika
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Ümraniye'de yol verme tartışması: İETT aracını yumrukladı

01.07.2022 08:51

Ümraniye'de yol verme tartışması: İETT aracını yumrukladı Ümraniye'de bir araç sürücüsü yol ver tartışması yaşadığı İETT aracının camına yumruklarla saldırdı.

Ümraniye'de yol verme tartışması: İETT aracını yumrukladı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir araç sürücüsü yol ver tartışması yaşadığı İETT aracının camına yumruklarla saldırdı. Otobüs şoförünü tehdit etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye 3004. Cadde üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla yol üzerinde seyir halinde olan vatandaş ile İETT araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü İETT aracının camını yumruklamaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir şahsın otobüs camını yumrukladığı, otobüs içerisindeki yolcuların ise şahsa uyarıda bulunduğu görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de yol verme tartışması: İETT aracını yumrukladı - Son Dakika

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