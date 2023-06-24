Ümraniye'de Yol Verme Tartışmasında Kepçeyle Vurmaya Çalıştılar - Son Dakika
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Ümraniye'de Yol Verme Tartışmasında Kepçeyle Vurmaya Çalıştılar

24.06.2023 19:17

Ümraniye'de bir iş makinası operatörü, trafikte yol verme tartışması yaşadığı otomobil sürücüsüne kepçe ile vurmaya çalıştı. Olay, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İkili yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Ümraniye'de yol verme tartışmasında kepçeyle vurmaya çalıştı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir iş makinası operatörü trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kepçe ile vurmaya çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan iş makinası ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü aracından inerek kepçe operatörü ile tartışmaya başladı. İş makinası operatörü ise kepçeyle araç sürücüsüne vurmaya çalıştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İkili yaşanan tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA
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Ümraniye, Güncel, Son Dakika

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