Ümraniye'de yolcu minibüsü yayaya çarptı - Son Dakika

Gürhan Abuğ:

Bu minibüsler telefonla haberleşerek kısa kestirmelerden gidiyorlar ve güzergahı olmayan yollarda hem yolcuları indiriyorlar hemde saniyelik yarışıyorlar biz hayvan değiliz o hızla mahalle aralarından son sürat gidiyorsunuz siz saniyelik yarışıyoruz diye biz canımızı sokak da bulmadık siz insan taşıyorsunuz hayvan değil biraz düzgün ve yavaş gidin can kaybı olduğunda bunun vebalini ödeyemezsiniz