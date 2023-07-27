Ümraniye'de Yolcusundan Fazla Ücret Alan Taksiciye İdari Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de Yolcusundan Fazla Ücret Alan Taksiciye İdari Para Cezası

27.07.2023 15:41

Ümraniye'de yolcusundan taksimetrede yazandan fazla ücret isteyen bir taksi şoförü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Taksi şoförüne, belediye tarafından çalışma ruhsatının askıya alındığı gerekçesiyle 4 bin 64 lira idari para cezası verildi ve aracı trafikten menedildi.

Ümraniye'de yolcusundan taksimetrede yazandan fazla ücret isteyen taksi şoförüne 4 bin 64 lira idari para cezası verilerek aracı trafikten menedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de dün taksi sürücüsünün aracındaki yolculardan taksimetrede yazan ücretten fazlasını istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen taksi şoförü M.H. sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Taksinin çalışma ruhsatının belediye tarafından askıya alındığını belirleyen ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "belediye çalışma ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşınması" maddesinden 4 bin 64 lira idari para cezası uyguladı.

Söz konusu taksi trafikten menedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Yolcusundan Fazla Ücret Alan Taksiciye İdari Para Cezası - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde kadro değişikliği yaptı
17:39 Maça saatler kala karar verdi! Şenol Güneş, Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda değişiklik yaptı
17:22 İddia çok üzücü! Komşu ülkeden kalkan helikopter, Kırklareli'nde bir köye 100 kilo uyuşturucu atıp gitti
17:21 Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken çözüm! Koku sızdıran kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattılar
17:17 İddia vahim! Komşu ülkeden kalkan helikopter, Kırklareli'nde bir köye 100 kilo uyuşturucu atıp gitti
17:17 Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kötü kokuya tepki çeken çözüm! Kanalizasyon kapaklarını çuvalla kapattılar
17:18 Dünya devlerinin formasını giymişti! David Silva, futbolu bıraktı
17:13 Dünya devlerinin formasını giymişti! David Silva, futbolu bıraktı
17:13 Vatandaşın yatırım tercihi olan Kur Korumalı Mevduat rekorlara doyamıyor
17:08 Vatandaşın yatırım tercihi olan Kur Korumalı Mevduat rekor üstüne rekor kırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 18:07:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Yolcusundan Fazla Ücret Alan Taksiciye İdari Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement