Ümraniye'de Yolcusundan Fazla Ücret Alan Taksiciye İdari Para Cezası

Ümraniye'de yolcusundan taksimetrede yazandan fazla ücret isteyen taksi şoförüne 4 bin 64 lira idari para cezası verilerek aracı trafikten menedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de dün taksi sürücüsünün aracındaki yolculardan taksimetrede yazan ücretten fazlasını istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen taksi şoförü M.H. sivil trafik ekiplerince yakalandı.
Taksinin çalışma ruhsatının belediye tarafından askıya alındığını belirleyen ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "belediye çalışma ruhsatı iptal edildiği halde yolcu taşınması" maddesinden 4 bin 64 lira idari para cezası uyguladı.
Söz konusu taksi trafikten menedildi.
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