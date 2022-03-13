Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı - Son Dakika
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Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı

13.03.2022 09:48

Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracı içerisinde bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı.

Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı

İSTANBUL - Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracı içerisinde bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü. Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi. Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Aracın içerisinde zıplayarak hareket etmesini sağlamak isteyen yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracı içerisinde bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı
Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı
Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı
Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı
Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı
Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı
Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı
Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı

YORUMLAR
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Ümraniye, İstanbul, İETT, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolda kalan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı böyle hareket ettirmeye çalıştı - Son Dakika
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