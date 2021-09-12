ÜMRANİYE'DE YOLU KAPATIP ASKER UĞURLAMASI YAPTILAR - Son Dakika

Ümraniye'de asker uğurlaması yapan bir grup otomobilleriyle caddeyi trafiğe kapatarak meşale yaktı. Sloganlar atan grup arkadaki araçların kornaya basmasına aldırış etmedi.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Ümraniye Sütçüimam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlaması yapan bir grup, otomobilleriyle caddeyi trafiğe kapattı. Meşaleler yakan grup, kendi içlerinden bir kişiyi havaya atarken 'En büyük asker bizim asker' sloganı attıkları görüldü. Kalabalık gruptakilerin maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. Kutlama sebebiyle trafiğe kapanan caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kutlama yapan grubun araçlarına binerek yoluna devam etmesiyle cadde trafik tekrar normale döndü.