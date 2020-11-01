Ümraniye'de yüksekten düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ümraniye 'de 4 katlı binanın çatısında onarım yaptığı sırada düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok