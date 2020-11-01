Ümraniye'de yüksekten düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Ümraniye'de 4 katlı binanın çatısında onarım yaptığı sırada düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Necip Fazıl Mahallesi Saydam Sokağı'ndaki 4 katlı binanın sahibi Mustafa Çapan, çatıda yaptığı tadilat çalışması esnasında dengesini kaybederek binanın bitişiğindeki garajın çatısına düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, Çapan'ı garajın çatısından sedyeye alarak merdivenle aşağıya indirdi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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