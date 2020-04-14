Ümraniye'de yüzlerce aile AŞ evinden gelen yemekle evde kalıyor - Son Dakika

Ümraniye'de yüzlerce aile AŞ evinden gelen yemekle evde kalıyor

İSTANBUL - Ümraniye'de yıllardır kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren belediyeye ait AŞ evi, korona virüs salgınının ardından yüzlerce ailenin evinde kalmasına katkıda bulundu. AŞ evinde sabah saat 04.30 sıralarında başlayıp öğlen saatlerine kadar süren maraton kameralara yansıdı.

Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası AŞ evi, yıllardır kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet ediyor. Her gün yüzlerce aile için kazanların kaynadığı AŞ evinde yapılan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evine kadar bırakılıyor.

Korona virüs salgınının etkili olduğu bu süreçte önemi daha da artan AŞ evinin verdiği hizmet nedeniyle, yüzlerce aile evinde kalarak korona virüs salgınının önlenmesinde büyük katkılar sağlıyor. AŞ evinde sabah saat 04.30 sıralarında başlayan yemek maratonu gün boyunca sürüyor. Erken saatlerde göreve başlayan personel, kazanların altını yaktıktan sonra yemek yapmak için işe koyuluyor. Görevliler çorbasından pilavına kadar yemekleri yapmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Dev kazanlarda kaynatılan yemekler piştikten sonra yüzlerce kapalı tasa dolduruluyor. Her şeyi ile hazır hale getirilen yemekler daha sonra araçlara yüklenerek, ihtiyaç sahibi ailelere tek tek dağıtılıyor.

Yemekleri kapılarına kadar gelen bir vatandaş, "Çıkamıyorum, annem yatıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Evden çıkmasınlar, sağlığımıza dikkat edelim" dedi.

Halil İbrahim Sofrası AŞ evi Sorumlu Şefi Özgür Aydoğan, "Burada şuanda günde 430 aileye yemek yapıyoruz. Bu da bin 500 kişiye tekabül ediyor. İki öğün yiyebilecekleri yemeği ailelere gönderiyoruz. Sabah 04.30'da başlıyoruz, saat 09.00'da yedi ekiple yemek dağıtımına başlıyoruz. Arkadaşlarımız evleri tek tek dolaşarak yemekleri ailelere teslim ediyorlar" dedi.

Korona virüs salgını sürecinde bazı tedbirler de aldıklarını ifade eden Özgür Aydoğan, "Bizim için hijyen çok önemli. Özellikle bu süreçte arkadaşlarımız buraya gelirken toplu taşıma kullanmıyorlar ve belediyenin araçları ile geliyorlar. Bir de tedbir amaçlı bu aralar personel sayımızı da düşürdük. Hijyen kurallarını da sonuna kadar uyguluyoruz" şeklinde konuştu.