ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1)
31 dakika önce
Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAÜmraniye'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:10 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Ümraniye'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Olay yerinden görüntüler
CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım
Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi
Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek
Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?