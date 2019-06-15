ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1)

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Ümraniye'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler