Ümraniye'de zincirleme trafik kazası (1)
29 dakika önce
Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:13 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
İETT, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak
CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım
Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi
Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek