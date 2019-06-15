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ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (2)

16 dakika önce

Cengiz ÇOBAN,-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAÜmraniye'de otobüs, minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (2), System.String[]

Cengiz ÇOBAN,-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Ümraniye'de otobüs, minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Alemdağ Caddesi'de saat 15.00 sıralarında bir halk otobüsü, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, araçların kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler


 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:25 Kaynak: DHA
Ümraniye, Güncel
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