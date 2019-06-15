Ümraniye'de zincirleme trafik kazası (2)
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Cengiz ÇOBAN,Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:27 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN,Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Alemdağ Caddesi'de saat 15.00 sıralarında bir halk otobüsü, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kapanırken, araçların kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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