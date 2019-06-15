Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de zincirleme trafik kazası (2) (aktüel)
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Ümraniye'de zincirleme trafik kazası (2) (aktüel)

4 saat önce

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ümraniye'de zincirleme trafik kazası (2) (aktüel), System.String[]

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:22 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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