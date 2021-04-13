ÜMRANİYE'DEKİ AVUKAT CİNAYETİNDE MÜTEAHHİTE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika

ÜMRANİYE'de görüşmek için bürosuna gelen Avukat Hüseyin Yama'yı öldüren müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'a, Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada İstanbul Barosu Başkanlığı adına Avukat Abdullah Onur Eyüpoğlu ve sanık avukatları da yer aldı.

AVUKAT GÖRÜŞMEK İÇİN BÜROYA GİTTİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın müteahhit olduğunu belirtildi. Mütalaada, şikayetçi İlyas Yama ile sanık arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı ve sözleşmede ifaya ilişkin bir kısım çekişmeler sebebiyle sanığın yetkilisi olduğu şirket aracılığıyla İlyas Yama'ya tazminat davası açtığı belirtildi. Mütalaada İlyas Yama'nın avukatının

Hüseyin Yama olduğu ifade edildi. Hüseyin Yama'nın 8 Temmuz 2019'da stajyeriyle birlikte sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın bürosuna görüşmeye gittikleri kaydedilen mütalaada, görüşmenin uzunca bir süre devam etmesi sebebiyle sanık tarafından Yama'nın stajyerinin odadan dışarıya çıkarıldığı anlatıldı. Mütalaada, görüşmelerin daha da uzaması üzerine belirlenemeyen bir sebeple sanık Kılıç'ın silahına davranarak Avukat Hüseyin Yama'ya bir el ateş ettiği ve Avukat Yama'nın hayatını kaybettiği vurgulandı.

MÜTALAADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın Kişinin yerine getirdiği kamu göreviyle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.

SANIK UZUN SÜREDE TSK'DA ÇALIŞTI KAZAYLA VURMASI İMKANSIZ

İstanbul Barosu adına katılan Avukat Onur Eyüpoğlu ise Sanık uzun süre TSK'da astsubay olarak görev yapmıştır. Sanık asker olduğuna göre yakın mesafeden birini kazayla vurması imkansız denecek derecede zordur. Silahın patlayabilmesi için hazır ateşlenebilir hale hazır olması gerekir. Sanığın silahında atışa hazır halde merminin bulunması sanığın tasarlayarak öldürme eyleminin delilidir. Sanığın 'Kişinin yerine getirdiği kamu göreviyle kasten öldürme' suçunun yanı sıra 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan da cezalandırılmasını talep ediyoruz ifadelerini kullandı.

AFFIMI TALEP EDİYORUM

Savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç, Olayın şokuyla ben kendim dışarı çıktım. Ambulansı ben kendim çağırdım. Zaten olayın şokundaydım. Etraftan sağdan soldan destek istedim. 155'i aradım. 112'yi de ben aradım. Kapıdaki ambulansın park edeceği yerdeki araçları kaldırttım. Ambulansın yanaşmasını sağladım. Durumun vahametini anlattım. Öyle bir atış yapılamaz. Maktulün cüssesi itibariyle kendisini kasten öldürmeme imkan tanımaz. Aramızda tartışma ve ihtilaf olsa maktul silah kullanmama izin vermez. Maktulle aramızda öyle bir ihtilaf da yoktu. Başka bir diyeceğim yoktur. Bulunduğum durum, alacağım cezayı karşılamaktadır. Affımı talep ediyorum dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verdi. Sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Avukat Hüseyin Yama'nın 8 Temmuz 2019 tarihinde Ümraniye'de gittiği müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın bürosunda silahla öldürülmesi üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit hakkında, Kasten adam öldürme suçundan dava açmıştı.