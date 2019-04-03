Son Dakika Haberleri: Ümraniye'deki Çatı Yangınına Vatandaş Su Şişesiyle Müdahale Etti

Ümraniye'deki Çatı Yangınına Vatandaş Su Şişesiyle Müdahale Etti

1 saat önce

Ümraniye'deki çatı yangınına vatandaş su şişesiyle müdahale ettiİSTANBUL- Ümraniye'de bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Ümraniye'deki çatı yangınına vatandaş su şişesiyle müdahale etti

İSTANBUL- Ümraniye'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:02 Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa
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