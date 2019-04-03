Ümraniye'deki Çatı Yangınına Vatandaş Su Şişesiyle Müdahale Etti
1 saat önce
Ümraniye'deki çatı yangınına vatandaş su şişesiyle müdahale ettiİSTANBUL- Ümraniye'de bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Ümraniye'deki çatı yangınına vatandaş su şişesiyle müdahale etti
İSTANBUL- Ümraniye'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:02 Kaynak: İHA
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