Ümraniye'deki Cinayet
1 saat önce
Ümraniye'de dün 16 yaşındaki oğlu T.Ö tarafından öldürüldüğü iddia edilen Arzu Ö, toprağa verildi.
Ümraniye
'de dün 16 yaşındaki oğlu T.Ö tarafından öldürüldüğü iddia edilen Arzu Ö, toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre Arzu Ö için, Kartal
Soğanlık'taki Safa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Arzu Ö'nün yakınları katıldı. Tuzla
Tepeören'de toprağa verildi.
Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Ö'nün evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise vermiş, kadının cansız bedeni bulunmuştu.
İlk etapta cinayeti hırsızların işlediği öne sürülmüş ancak ifadesi alınmak üzere karakola götürülen oğul T.Ö, "Annem beni 07.00'de okula gitmeden önce kahvaltı yapmam için kaldırdı. Bu sırada kız arkadaşım yüzünden annemle tartıştık. Evdeki sopayla başına bir kez vurdum. Annem yere düşünce de korkup sopayı sakladım ve durumu polise bildirdim." şeklinde ifade vermişti.
T.Ö, bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi
'ne sevk edilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA
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