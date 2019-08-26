Ümraniye'deki cinayet ve intihar

Ümraniye'de, cinayet ve intihar sonucu hayatını kaybeden 3 aile bireyi için Medine Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Emre H, annesi İncilay H. ile ağabeyi Haluk H'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundan alınarak Medine Camisi'ne getirildi.

Burada olaydan sağ kurtulan İncilay H'nin diğer oğlu Yunus H. ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığına götürüldü.

Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokağı'nda dün, Emre H. (25), annesi İncilay H. ile ağabeyi Haluk H'yi tabancayla vurarak öldürmüş, babası Hüseyin H'yi ağır yaralamıştı. Emre H. daha sonra 4. kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti.

Olayda yaralanan baba Hüseyin H'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.