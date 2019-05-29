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Ümraniye'deki cinayete dava

56 dakika önce

Ümraniye'de annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki T.Ö. hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

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Ümraniye'de annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki T.Ö. hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık T.Ö'nün babasının evden çıkmasının ardından annesi Arzu Ö. ile yalnız kaldığı, sanık ile annesi arasında kız arkadaşı yüzünden sözlü tartışma yaşandığı anlatıldı.
İddianamede, Arzu Ö'nün derslerini aksattığı gerekçesiyle kızdığı T.Ö'nün aniden sinirlendiği, evin içerisindeki ayakkabı dolabının üzerinde yer alan tahta sopayı alarak annesi Arzu Ö'yü, kafasına birden çok kez vurmak suretiyle öldürdüğü belirtildi.
Sanık T.Ö'nün, olay yerine gelen emniyet yetkilerine annesine sopayla vurduğunu beyan ettiği aktarılan iddianamede, sanığın yerini söylediği sopaya polis memurları tarafından el konulduğu ifade edildi.
İddianamede, sanığın 2 Mayıs'da tutukluluğunun uzatılmasına ilişkin mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde, annesinin sürekli kendisini darbettiğini, o sabah da her zamanki gibi kendisine saldırdığını, bu sefer nefsi müdafaa hakkını kullanarak bir cisimle annesine vurduğunu söylediği kaydedildi.
İddianamede, T.Ö'nün annesi Arzu Ö'yü öldürdüğü gerekçesiyle "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.
İddianame gönderildiği Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Duruşmanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
Olay
Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Ö'nün (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının öldürüldüğünü tespit etmişti.
İlk etapta cinayeti hırsızların işlediği öne sürülmüş ancak ifadesi alınmak üzere karakola götürülen oğlu T.Ö, "Annem beni 07.00'de okula gitmeden önce kahvaltı yapmam için kaldırdı. Bu sırada kız arkadaşım yüzünden annemle tartıştık. Evdeki sopayla başına bir kez vurdum. Annem yere düşünce de korkup sopayı sakladım ve durumu polise bildirdim." şeklinde ifade vermişti.
Şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:59 Kaynak: AA
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