Ümraniye'deki engelli vatandaşın taciz iddialarını mahalleli yorumladı - Son Dakika

Ümraniye'deki engelli vatandaşın taciz iddialarını mahalleli yorumladı

"Bilirkişi raporumuz var, evlerimizi kamera ile taciz ediyor"

İSTANBUL - Ümraniye'de komşusu tarafından güvenlik kamerası ile takip edildiğini iddia eden vatandaşın iddialarını mahalle sakinleri cevapladı. Mahalleli, taciz edildiğini iddia eden kişinin binasına taktırdığı kameraların aslında kendi evlerinin içini görüntülediğini ve şahsın daha öncesinde de mahalleliye rahatsızlık verecek hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde iddiaya göre Ümraniye'de yaşanan olayda, Ahmet Çelebi isimli engelli vatandaş annesinin rahatsızlanması sonrası evine ambulans çağırdı. Adrese gelen ambulans aracı Çelebi'nin komşularından Yusuf E.'ye ait kamyonetin yolu kapaması nedeniyle sokağa giriş yapamadı ve ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma bir süre sonra husumete dönüştü. Yusuf E. durumu daha ileriye taşıyarak 3. katta oturan komşusunun hizasına güvenlik kamerası taktırarak Çelebi ve ailesini gözetlemeye başladı.

Ahmet Çelebi isimli engelli vatandaş taciz edildiğini iddia ederek basına bir takım açıklamalar yapmıştı. Ahmet Çelebi'nin yaptığı açıklamalara karşın, mahalleli ve suçlanan komşudan cevap geldi. Mahalleli, Ahmet Çelebi'nin binasına taktırdığı kameraların kendi evlerinin için görüntülediğini, asıl taciz mağdurlarını kendileri olduğunu, şahsın daha öncesinde de kendilerine rahatsızlık verecek hareketlerde bulunması nedeniyle mahkemelik olduklarını belirtti.

Ahmet Çelebi'nin suçladığı kişinin damadı olan Hakan Ö, "2018 yılının altıncı ayında asıl malum kişiyle sorunumuz başladı. 2018'de bir komşumuza cinsel tacizde bulunmuş, tacizde bulunmasından dolayı, mahalleli olarak sıkıntı yaşadık ve bu sorunun artık çözülmesini istedik. Mahallemizin muhtarlığına 30 kişi imza verdiği bir şikayette bulunduk. Fakat bununla alakalı herhangi bir sonuç alamadık. Daha sonra bu taciz davasında olan kişi savcılığa dilekçe verdi. Bunun neticesinde ceza aldı. Ama hala bu şekilde bizleri taciz etmeye devam ediyor" dedi.

"Bilirkişi raporumuz var, evlerimizi kamera ile taciz ediyor"

Engelli şahsın kendi binasına kurduğu güvenlik kameralarının güvenlik amacı yerine komşu evlere çevrili olduğunu ifade eden Hakan Ö., "Kendisi evinin perdelerini hiç açmadan kendi görüntüsünü vermemek adına perdenin arkasından küfürler ediyor. Onun bunun çocuğu bilmem ne tarzında sürekli taciz ediyor ve tahrik ediyor. Bilir kişi raporumuz var. Kendisinin kameralarının direkt evlerimizi taciz etmek amacıyla kurulmuş bir düzeni var. Direkt camlarımızı görüyor. Özellikle kız kardeşim, genç kız kardeşim var. Onun odasının camını görüyor. Dolayısıyla perdeyi bile açamıyor kız" şeklinde konuştu.

"Kameralar olduğu için hiçbir camı silemiyoruz"

Mahallede yaşananlarla ilgili konuşan Ömer Balcı, "Ben öncelikle 10 yıldır bu mahalledeyim. Eşim olsun, eniştem olsun ikisinin de kazanılmış bir davası var ama hiçbir sonuç elde yok. Kameralar olduğu için bu tarafın hiçbir camını silemiyoruz. Eşim bana sildiriyor. Görüntüler çünkü evimizin içine kadar giriyor. Arkadaşım bir alt katta oturuyordu, arkadaşım camını açtığı zaman evinin her yerini görebiliyor. Dış cephede karargah gibi 6 tane kamerası var. Eşim çocukları oynatırken önüne doğru balgam tükürmüş. Tartışma çıktı mahkemeye gittiler. Mahkemeyi, sözlü tacizden, korkutmadan dolayı kazandık. Hatta kağıdı da elimizde. Eniştem üşenmedi gitti mahkemeye verdi dedi ki ben bu kameralardan rahatsızım. Evimin önüne çıkıyorum kamera, çocuğumun orada oynuyor kamera, her yerde kamera. Kamerasız hiçbir günümüz yok. Evimizin önünde oturamıyoruz. Uzun zamandır da Yusuf abi de oturmuyor zaten. Adam yeni yeni evinin önüne çıktı. Dışarı çıktığın zaman yukarıdan kamera sesleri. Kamera mahkemesi de kazanıldı. Üç dört ay oluyor. Bu mahalle için bir adalet istiyoruz. Yani böyle bir şey yok. İnsanlar tahrik olmaktan bıktı. Adamın çocuğu benim çocuğuma "babamın bilgisayarında senin annenin resmi" var diyor" şeklinde konuştu.