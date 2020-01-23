Ümraniye'deki market gaspçısı kamerada - Son Dakika
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Ümraniye'deki market gaspçısı kamerada

6 saat önce

Ümraniye'de 3 farklı markette meydana gelen hırsızlık ve gasp olaylarını gerçekleştiren şüpheli yakalandı.

Ümraniye'de 3 farklı markette meydana gelen hırsızlık ve gasp olaylarını gerçekleştiren şüpheli yakalandı. Şüphelinin marketlerde gerçekleştirdiği gasp ve hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 10-14 Ocak tarihlerinde Ümraniye'de üç farklı markette meydana gelen hırsızlık ve gasp olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, markette bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olaylara karışan bir şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gasp Büro Amirliğinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ederken, Ümraniye'de ekipler eşkale uyan bir şüpheliyi tespit ederek kimlik kontrolü yaptı. Polis, kimlik kontrolü yaptığı kişinin 3 markette meydana gelen gasp ve hırsızlık olaylarına karışan Adem A.(22) olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli şubeye götürüldü. Şubede sorgulanan şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin iki marketten hırsızlık bir marketten gasp olayı gerçekleştirerek toplamda bin lira para çaldığı tespit edildi. Şubedeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ 3 MARKETTE DE KAMERALARA YAKANLADI

Öte yandan şüphelinin bir markete girerek kasaya yöneldiği açılan kasaya doğru atılarak kasadaki paraları çalarak olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Diğer bir markette maskeyle girerek market çalışanına silah doğrultarak gasp ettiği anlar marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'deki market gaspçısı kamerada

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
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