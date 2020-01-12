ÜMRANİYE'DEKİ MARKET SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Haber-Kamera; Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de önceki akşam bir marketler zincirinin şubesine giren maskeli ve silahlı bir kişi, çalışan kadını etkisiz hale getirerek, kasadaki bir miktar parayı gasp edip kaçtı. O soyguncuyla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İnkılap Mahallesi İlkkurşun Caddesi üzerinde bulunan marketler zincirinin bir şubesinde önceki akşam soygun gerçekleşmişti. Yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi cadde üzerindeki markete girdi. Soyguncu, silah göstererek kasiyer kadını etkisiz hale getirdi. Ardından kasadaki bir miktar parayı gasp eden soyguncu, yaya olarak kaçtı. O soyguna ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Görüntülerde soyguncu, kasiyer kadına silah doğrultarak kasadaki paraları istiyor. Soyguncu kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü

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-Soyguncu kasiyere silah doğrultması

-Soyguncun paraları alıp kaçması

-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

Polis ekiplerin markete çalışması

-Kasiyer Kadının üzülmesinden detaylar

-Olay yeri incele ekipleri

-Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar