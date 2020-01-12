Ümraniye'deki market soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Ümraniye'deki market soygunu güvenlik kamerasında

6 saat önce

Haber-Kamera; Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAÜmraniye'de önceki akşam bir marketler zincirinin şubesine giren maskeli ve silahlı bir kişi, çalışan kadını etkisiz hale getirerek, kasadaki bir miktar parayı gasp edip kaçtı.

Haber-Kamera; Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Ümraniye'de önceki akşam bir marketler zincirinin şubesine giren maskeli ve silahlı bir kişi, çalışan kadını etkisiz hale getirerek, kasadaki bir miktar parayı gasp edip kaçtı. O soyguncuyla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İnkılap Mahallesi İlkkurşun Caddesi üzerinde bulunan marketler zincirinin bir şubesinde önceki akşam soygun gerçekleşmişti. Yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi cadde üzerindeki markete girdi. Soyguncu, silah göstererek kasiyer kadını etkisiz hale getirdi. Ardından kasadaki bir miktar parayı gasp eden soyguncu, yaya olarak kaçtı. O soyguna ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Görüntülerde soyguncu, kasiyer kadına silah doğrultarak kasadaki paraları istiyor. Soyguncu kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçıyor.

Ümraniye'deki market soygunu güvenlik kamerasında

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:28 Kaynak: DHA
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