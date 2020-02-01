ÜMRANİYE'DEKİ MUAYENE İSTASYONUNDA AKIL ALMAZ KAZA KAMERADA - Son Dakika

Haber-Gamze ŞİMŞEK/

Ümraniye'deki araç muayene istasyonunda iddiaya göre paspasın gaz pedalına takılmasıyla hareket eden cip, 3 araca çarptıktan sonra duvara vurarak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Ümraniye'deki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü muayene istasyonuna cipiyle geldi. Cipinin içinde sıra bekleyen sürücünün aracındaki paspas gaz pedalına takıldı ve araç bir anda hareket etmeye başladı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek cipiyle muayene istasyonunda bulunan 3 araca çarptı. Cip en sonunda duvara çarparak durabildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçları hasar gören sürücülerin zararları cip sürücüsü tarafından karşılandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cipin bir anda hareket ettiği, ardından 3 araca çarptığı ve en sonunda duvara çarparak durduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Cipin hareket etmesi

-Cipin 3 araca çarpması

-Cipin duvara çarparak durması