Ümraniye'deki muayene istasyonunda akıl almaz kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'deki muayene istasyonunda akıl almaz kaza kamerada - Son Dakika

Ümraniye'deki muayene istasyonunda akıl almaz kaza kamerada

19 dakika önce

Gamze ŞİMŞEK/ ÜMRANİYE'deki araç muayene istasyonunda iddiaya göre paspasın gaz pedalına takılmasıyla hareket eden cip, 3 araca çarptıktan sonra duvara vurarak durabildi.

Ümraniye'deki muayene istasyonunda akıl almaz kaza kamerada, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK/ ÜMRANİYE'deki araç muayene istasyonunda iddiaya göre paspasın gaz pedalına takılmasıyla hareket eden cip, 3 araca çarptıktan sonra duvara vurarak durabildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Ümraniye'deki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü muayene istasyonuna cipiyle geldi. Cipinin içinde sıra bekleyen sürücünün aracındaki paspas gaz pedalına takıldı ve araç bir anda hareket etmeye başladı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek cipiyle muayene istasyonunda bulunan 3 araca çarptı. Cip en sonunda duvara çarparak durabildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçları hasar gören sürücülerin zararları cip sürücüsü tarafından karşılandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cipin bir anda hareket ettiği, ardından 3 araca çarptığı ve en sonunda duvara çarparak durduğu görülüyor.


Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:11 Kaynak: DHA
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