Ümraniye'deki okul kantinlerinde

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki okulların kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yaptı.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine, Ümraniye Belediyesi ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Ekipler uygulamada gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol edip, ruhsat denetimi yaptı. Denetimde, "şırıngalı çikolata"ya rastlanmadı. Satılan ürünler arasında son kullanım tarihi geçmiş ürün de bulunmadı.

Ümraniye Belediyesi zabıta memuru Gülali Sürgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elimizde örnek olarak bir adet 'şırınga çikolata' var. Çocuklar bilmediği için kapağını yutuyorlar. Bu nedenle okul kantinlerini denetliyoruz. Bulduğumuz zaman yasal işlem yaparak, gerekli mercilere bildireceğiz. Okullar civarındaki büfe ve bakkallarda da denetimlerimiz sürecek." diye konuştu.