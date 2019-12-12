Ümraniye'deki okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'deki okul kantinlerinde 'şırınga çikolata' denetimi - Son Dakika

Ümraniye'deki okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi

6 saat önce

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki okulların kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yaptı.

Ümraniye'deki okul kantinlerinde

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki okulların kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yaptı.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine, Ümraniye Belediyesi ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Ekipler uygulamada gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol edip, ruhsat denetimi yaptı. Denetimde, "şırıngalı çikolata"ya rastlanmadı. Satılan ürünler arasında son kullanım tarihi geçmiş ürün de bulunmadı.

Ümraniye Belediyesi zabıta memuru Gülali Sürgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Elimizde örnek olarak bir adet 'şırınga çikolata' var. Çocuklar bilmediği için kapağını yutuyorlar. Bu nedenle okul kantinlerini denetliyoruz. Bulduğumuz zaman yasal işlem yaparak, gerekli mercilere bildireceğiz. Okullar civarındaki büfe ve bakkallarda da denetimlerimiz sürecek." diye konuştu.

Diyarbakır, Ümraniye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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